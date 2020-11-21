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Марафон Ночной лиги в честь 10-го юбилейного сезона: трансляция 22 ноября

21 ноября 2020, 14:20

22 ноября состоится «Марафон Ночной лиги», во время которого по всей стране от Камчатки до Москвы пройдут выставочные и регулярные матчи, посвященные началу десятого сезона.

В рамках марафона в Москве состоится матч между командами «Сборная Ночной лиги» и хоккейным клубом «Доктора» в поддержку акции «Спасибо врачам», а также «Матч Легенд», в котором примут участие прославленные хоккеисты, которые внесли особый вклад в становление и развитие лиги.

В течение дня гостями праздничного эфира LIVE студии Ночной лиги станут известные гости и легенды хоккея, а прямые включения с матчей из разных городов покажут широкую географию Ночной лиги.

Смотрите прямой эфир на сайте «СЭ»

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