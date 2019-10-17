Зыков не знает, как запрещенный препарат попал в его организм. Россиянина дисквалифицировали на 20 матчей

Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков подчеркнул, что не знает, как запрещенный препарат попал в его организм. В четверг НХЛ дисквалифицировала 24-летнего россиянина на 20 матчей. В клубе подчеркнули, что Зыков сознательно принял запрещенное вещество.

— Несмотря на то, что я не смог выяснить происхождение запрещенного препарата, я понимаю, что несу ответственность, за то, что находится в моем организме, и принимаю это наказание, — приводит профсоюз хоккеистов слова Зыкова.

В этом сезоне 24-летний россиянин провел 7 игр, в которых отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что из-за аналогичной дисквалификации первые 20 матчей предыдущего сезона пропустил другой игрок «Вегаса» — защитник Нэйт Шмидт.

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