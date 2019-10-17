Зыков может подать апелляцию на 20-матчевую дисквалификацию

Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков, дисквалифицированный на 20 матчей за употребление веществ, повышающих спортивные результаты, может подать апелляцию, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Джесс Грэнджер.

В клубе подчеркнули, что Зыков сознательно принял запрещенное вещество.

В этом сезоне 24-летний россиянин провел 7 игр, в которых отдал 2 голевые передачи.

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