НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Зыков может подать апелляцию на 20-матчевую дисквалификацию

17 октября 2019, 22:29
Теги:

Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков, дисквалифицированный на 20 матчей за употребление веществ, повышающих спортивные результаты, может подать апелляцию, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Джесс Грэнджер.

В клубе подчеркнули, что Зыков сознательно принял запрещенное вещество.

В этом сезоне 24-летний россиянин провел 7 игр, в которых отдал 2 голевые передачи.

НХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир