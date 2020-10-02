Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев в интервью Sport24 рассказал о финальной серии Кубка Стэнли, в которой «Молнии» победили «Даллас» со счетом 4-2. Россиянин о противостоянии с форвардом «Старз» Александром Радуловым, а также своем голе, который мог завершить серию в пятом матче.

— В пятом матче с «Далласом» вы забили в начале третьего периода гол, который мог стать победным. Тогда уже почувствовали, что триумф близко?

— Когда забил гол, то очень сильно радовался. Я всегда радуюсь, когда забиваю. Но потом, когда сидел на скамейке, я старался не улыбаться, пытался съесть в себе эти эмоции и дать понять команде, что не надо раньше времени радоваться, нам еще играть 16 минут.

— Какой момент в плей-офф для вас был самым сложным?

— Наверное, когда проиграли в пятом матче «Далласу». Было очень тяжело. Еще после первых поражений «Бостону» и «Далласу» было непросто. Они нас переиграли в тех матчах, показали свой хоккей. Но мы потом собрались, и все сделали как надо. Для меня лично самой сложной была пятая игра в финале.

— Еще по поводу пятой игры с «Далласом». Вы в первом периоде пытались сделать силовой прием на Радулове, но в итоге упали, а потом сразу Перри забил. Может быть, зря пошли на Александра?

— Нет, почему. Я пошел на Радулова осознанно, знал, что он меня ударит, сделает reverse-hit. Я пытался сгруппироваться, но не получилось. Игрок, который забил, выбегал со скамейки. Немножко нам не повезло: шайба шла за ворота, попала мне в клюшку и отскочила прямо на соперника. Не думаю, что здесь кого-то стоит винить. Плюс когда Перри бросал, шайба непонятно как зашла в ворота.