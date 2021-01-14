Зинэтула Билялетдинов похвалил дебютную игру внука в НХЛ

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил дебют своего внука Александра Романова в НХЛ.

21-летний защитник «Монреаля» Романов в матче с «Торонто» (4:5 ОТ) провел на льду 22 минуты, нанес три броска в створ, применил один силовой прием и заблокировал четыре броска. Свое первое очко в НХЛ россиянин набрал на 8-й минуте второго периода при розыгрыше большинства, когда из своей зоны вывел один на один Томаша Татара.

«Конечно, мы за него переживали, потому что Саша долгое время не играл. Думаю, он сыграл достойно с хорошей отдачей и правильными решениями. Такая солидная игра, мне очень понравилось! Стабильно и на хорошем уровне.

Но Александру еще нужно много работать, есть моменты, которые нужно поправлять. Он сам это понимает. В этом плане нет проблем, у него правильное отношение к тренировкам, плюс дополнительная работа. Да, есть что исправить, но Саша постарается сделать все, чтобы улучшить свои качества», — сказал Билялетдинов «СЭ».

(Владислав Флегонтов)

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