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Защитник «Торонто» Маззин пропустит остаток серии с «Коламбусом»

6 августа 2020, 08:53
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Защитник «Торонто» Джейк Маззин пропустит остаток квалификации Кубка Стэнли против «Коламбуса» (1-1 в серии) из-за травмы, сообщает Sportsnet.

Хоккеист получил повреждение во втором матче против «Блю Джэкетс» (3:0).

В концовке игры защитник в падении ударился головой о колено форварда «Коламбуса» Оливера Бьоркстранда. В течение десяти минут он лежал на льду, после чего его увезли с площадки на носилках.

Отмечается, что Маззин выписан из больницы, он вернулся в отель.

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