Защитник «Колорадо» Задоров перенес операцию на руке

Защитник «Колорадо» Никита Задоров перенес операцию на руке, сообщает жена хоккеиста Александра в своем Instagram.

«Он в порядке. К следующему сезону будет в норме», — подписала историю Александра.

В плей-офф НХЛ 25-летний россиянин провел 15 матчей и набрал 5 (3+2) очков. «Колорадо» прекратил борьбу за Кубок Стэнли во втором раунде, уступив «Далласу» (3-4 в серии).