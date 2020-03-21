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«Запускаем свою собственную линейку клюшек». Панарин нашел себе дело во время паузы в НХЛ и взял в компаньоны Гаврикова

09:05
Артемий Панарин. Фото Instagram.
Артемий Панарин. Фото Instagram.
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин показал, чем занимается в свободное время, которое появилось у него после того, как в НХЛ наступила пауза из-за пандемии коронавируса. Он занялся деревообработкой.

Помогает в этой работе Панарину его бывший партнер по «Коламбусу» защитник Владислав Гавриков.

— В связи с приостановкой поставок из Китая, запускаем свою собственную линейку клюшек! — написал Панарин в Instagram. — Макдэвид, подумай, может, тебе не нужен CCM?

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