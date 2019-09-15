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Задоров получил повреждение на тренировке

15 сентября 2019, 22:51
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Защитник «Колорадо» Никита Задоров получил повреждение в тренировочном лагере команды. 24-летний россиянин был вынужден покинуть лед. Степень серьезности повреждения будет известна после прохождения медосбледования, сообщает Denver Post.

Напомним, что этим летом Задоров подписал с «Эвеланш» новый контракт на год. В прошедшем сезоне защитник набрал 14 (7+7) очков в 70 матчах регулярного чемпионата. В 12 играх плей-офф он не отметился результативными действиями. В составе сборной России Задоров стал бронзовым призером чемпионата мира в Словакии.

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