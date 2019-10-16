Ярослав Дыбленко: «У «Нью-Джерси» постоянно что-то не идет. Проблема точно не в Гусеве»

Защитник СКА Ярослав Дыбленко поделился мнением об игре Никиты Гусева за «Нью-Джерси». «Дьяволы» до сих пор не одержали ни одной победы.

— Действительно, интересно за ним последить, за развитием его карьеры в НХЛ, — цитирует Дыбленко News.ru. — Никита — очень талантливый, хороший хоккеист, уже состоявшийся мастер. Для него этот сезон будет очень важным и интересным.

У «Нью-Джерси», могу сказать по своему опыту, постоянно что-то не идёт. Наверное, и нужны какие-то перемены в руководстве или тренерском штабе. Но я в это вообще не лезу. В «Дэвилз» давно такая непонятная ситуация, которая отражается на игре команды. Видимо, пора что-то менять. И проблема уж точно не в Никите Гусеве.

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