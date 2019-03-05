Яри Курри: "Овечкин не сможет побить рекорд Гретцки"

Генеральный менеджер "Йокерита" и бывший игрок НХЛ Яри Курри в интервью "Известиям" отметил, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в этом сезоне чувствует себя намного моложе после победы в Кубке Стэнли.

- Год назад Александр Овечкин отправил вас в конец топ-20 лучших снайперов в истории НХЛ. Недавно он побил рекорд Уэйна Гретцки, в десятый раз в своей заокеанской карьере преодолев отметку в 45 голов за сезон. За счет чего в 33 года ему удается держать такую планку?

- Ничего не изменилось по сравнению с прошлыми годами. Овечкин делает то, что умеет лучше всего. Бьет по воротам с угла, забивает голы в большинстве. И его броски действительно опасны. Я думаю, победа в Кубке Стэнли в прошлом году стала для него огромным облегчением, поэтому он чувствует себя намного моложе. И заслуженно является одним из лучших снайперов.

- До общего рекорда Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забить 242 шайбы (652 против 894). Сможет ли россиянин обойти Уэйна?

- Овечкин не сможет побить рекорд Гретцки. Александр не настолько хорош (смеется).