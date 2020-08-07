Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 6 августа

В НХЛ очередной игровой день с матчами квалификационного раунда Кубка Стэнли и встречами топ-4 клубов Запада и Востока за распределение мест в конференциях.

6 августа, четверг

«Миннесота» — «Ванкувер» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Бозер — 2 (бол., Петтерссон, Хьюз), 33:49 — 0:1. Руссель — 1 (Хьюз, Танев), 42:18 — 0:2. Петтерссон — 1 (бол., Хьюз, Бозер), 58:38 — 0:3.

Вратари: Стэлок — Маркстрем.

Штраф: 22 — 22.

Броски: 27 (10+10+7) — 29 (10+9+10).

6 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии — 2-1.

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Лотон — 2 (Конекны, Хэйс), 13:03 — 1:0. Санхейм — 1 (Хэйс, Лотон), 31:30 — 2:0. Лотон — 3 (Хэйс, Конекны), 48:37 — 3:0. Бойд — 1 (Хагелин, Гудас), 48:49 — 3:1.

Вратари: Эллиотт — Холтби (57:27).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 21 (8+5+8) — 17 (6+7+4).

Наши: Проворов (27.26/0/+1) — Ковальчук (15.13/0/+1), Кузнецов (13.00/1/-2), Овечкин (20.26/2/-1), Орлов (28.17/2/-2).

6 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

7 августа, пятница

"Сент-Луис" — «Вегас» — 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)

Голы: Перрон — 2 (Сэнфорд, О`Райлли), 4:02 — 1:0. Парэйко — 1 (Шенн), 21:45 — 2:0. Теодор — 1 (бол., Стоун), 26:50 — 2:1. Так — 1 (Носек, Холден), 30:47 — 2:2. Так — 2 (бол., Смит, Казинс), 33:13 — 2:3. Парэйко — 2 (О`Райлли, Сэнфорд), 34:07 — 3:3. Брауэр — 1 (Бозак), 34:28 — 4:3. Уайтклауд — 1 (Руа, Так), 42:01 — 4:4. Стоун — 2 (Макнэбб, Шмидт), 52:31 — 4:5. Теодор — 2, 54:49 — 4:6.

Вратари: Биннингтон (57:34) — Флери.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 17 (5+8+4) — 38 (13+14+11).

Наши: — - -.

7 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

«Коламбус» — «Торонто» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Сиси — 1 (мен., Керфут, Капанен), 18:52 — 0:1. Нюландер — 1 (бол., Марнер, Мэттьюс), 27:08 — 0:2. Робертсон — 1 (Капанен, Керфут), 28:48 — 0:3. Дюбуа — 1 (Веренски, Аткинсон), 31:39 — 1:3. Джонс — 1, 47:27 — 2:3. Дюбуа — 2 (Аткинсон, Савар), 50:49 — 3:3. Дюбуа — 3 (Тексье), 78:24 — 4:3.

Вратари: Корписало (Мерзликинс, 28:48) — Андерсен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 43 (6+10+14+13) — 36 (9+8+10+9).

Наши: Гавриков (24.48/3/+1) — Михеев (23.16/3/0).

7 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 2-1

«Виннипег» — «Калгари» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Дюбе — 1 (Густафссон, Монахэн), 3:21 — 0:1. Беннетт — 2 (Хэнифин, Ткачак), 19:59 — 0:2. Монахэн — 2 (п.в., Ридер, Райан), 56:59 — 0:3. Андерссон — 1 (п.в., Лучич, Беннетт), 57:18 — 0:4.

Вратари: Хеллебайк (55:59 — 56:59, 57:10 — 57:18) — Тэлбот.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 31 (11+8+12) — 34 (8+19+7).

Наши: Куликов (19.55/4/-1) — -.

7 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 1-3