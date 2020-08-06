Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 5 августа

В НХЛ очередной игровой день с матчами квалификационного раунда Кубка Стэнли и встречами топ-4 клубов Запада и Востока за распределение мест в конференциях.

5 августа, среда

«Флорида» — «Айлендерс» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Хаула — 1 (бол., Дадонов, Хоффман), 24:02 — 1:0. Пажо — 2 (Бовилье), 36:26 — 1:1. Хоффман — 2 (бол., Яндл, Барков), 40:41 — 2:1. Бойл — 1, 42:48 — 3:1. Нельсон — 1 (Пулок, Тэйвз), 58:33 — 3:2.

Вратари: Бобровский — Варламов (57:24 — 58:33, 58:40 — 59:25, 59:46).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 22 (6+11+5) — 22 (8+4+10).

Наши: Дадонов (14.24/1/0) — -.

Счет в серии: 1-2

«Аризона» — «Нэшвилл» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Дворак — 2 (Яльмарссон, Холл), 5:09 — 1:0. Арвидссон — 2 (Форсберг, Джохансен), 27:31 — 1:1. Гарлэнд — 1 (Степан, Келлер), 47:08 — 2:1. Холл — 1 (бол., Кессел, Экман-Ларссон), 55:38 — 3:1. Седерберг — 1 (п.в.), 58:06 — 4:1.

Вратари: Кюмпер — Сарос (58:01 — 58:06).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (9+9+10) — 40 (19+5+16).

Наши: — — -.

5 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 2-1

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: Пойнт — 1 (Кучеров, Палат), 7:33 — 0:1. Киллорн — 1 (бол., Хедман, Джонсон), 10:32 — 0:2. Макэвой — 1 (Краг, Бержерон), 36:43 — 1:2. Вагнер — 2 (Хара), 41:47 — 2:2. Джонсон — 1 (Гурд, Киллорн), 58:33 — 2:3.

Вратари: Раск (58:43) — Василевский.

Штраф: 11 — 17.

Броски: 27 (9+9+9) — 35 (8+11+16).

Наши: — - Кучеров (20.36/4/0), Сергачев (17.54/3/0).

5 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

6 августа, четверг

«Даллас» — «Колорадо»— 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Макар — 1 (бол., Ландескуг, Кадри), 3:19 — 0:1. Донской — 1 (Жирар, Бураковски), 15:29 — 0:2. Наместников — 1 (Маккиннон, Рантанен), 37:30 — 0:3. Бураковски — 1 (бол., Жирар, Донской), 41:31 — 0:4.

Вратари: Худобин — Францоуз.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 27 (13+8+6) — 40 (14+13+13).

Наши: Гурьянов (13.22/2/0), Радулов (16.27/0/0) — Задоров (16.17/1/0), Наместников (12.53/3/+1), Ничушкин (14.19/2/0).

6 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

«Монреаль» — «Питтсбург»— 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Уэбер — 1 (Лехконен, Байрон), 4:57 — 1:0. Хернквист — 1 (бол., Малкин, Кросби), 8:40 — 1:1. Зукер — 2 (бол., Раст, Марино), 9:39 — 1:2. Блюгерс — 1 (Астон-Ризе, Танев), 25:34 — 1:3. Друэн — 1 (Чиаро, Уэбер), 30:13 — 2:3. Байрон — 1 (Сузуки, Уэбер), 35:50 — 3:3. Питри — 2 (Чиаро, Дано), 45:33 — 4:3.

Вратари: Прайс — Мюррей (58:10).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (11+13+7) — 33 (14+11+8).

Наши: — - Малкин (18.42/2/-2).

6 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 2-1

«Чикаго» — «Эдмонтон»

Счет в серии: 1-1

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