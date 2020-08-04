Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 3 августа

В НХЛ возобновились матчи после пандемии коронавируса. Сегодня — третий игровой день, в котором состоятся новые матчи квалификационного раунда Кубка Стэнли и встречи за распределение мест в конференциях.

3 августа, понедельник

«Каролина» — «Рейнджерс» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Свечников — 25 (Ахо, Ватанен), 4:32 — 1:0. Панарин — 33 (бол., Стром, Дианджело), 12:05 — 1:1. Свечников — 26 (бол., Ватанен, Ахо), 21:11 — 2:1. Мартинук — 3 (Гики, Макгинн), 22:22 — 3:1. Свечников — 27 (Ахо), 54:02 — 4:1.

Вратари: Мразек — Лундквист.

Штраф: 12 — 22.

Броски: 34 (6+12+16) — 24 (7+10+7).

Наши: Свечников (15.43/3/+2) — Бучневич (17.10/3/0), Панарин (21.36/1/-1).

3 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 2-0.

«Калгари» — «Виннипег» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Харкинс — 1 (Лаури, Рословик), 7:18 — 0:1. Лаури — 1 (Рословик, Моррисси), 25:43 — 0:2. Линдхольм — 1, 31:29 — 1:2. Беннетт — 1 (Лучич, Хэнифин), 37:29 — 2:2. Элерс — 1 (бол., Пионк, Коннор), 50:24 — 2:3.

Вратари: Тэлбот (58:23) — Хеллебайк.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 30 (10+11+9) — 26 (9+11+6).

Наши: — - Куликов (20.01/0/0).

3 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 1-1

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кучеров — 1 (Пойнт), 12:53 — 1:0. Стивенс — 1 (Макдона, Марун), 27:48 — 2:0. Паник — 1 (Гудас, Эллер), 37:24 — 2:1. Кузнецов — 1 (бол., Орлов, Бэкстрем), 39:32 — 2:2.

Победный буллит: Кучеров.

Вратари: Василевский — Холтби.

Штраф: 19 — 11.

Броски: 28 (9+8+8+3) — 33 (7+12+11+3).

Наши: Кучеров (18.27/2/+1), Сергачев (21.10/3/+1) — Ковальчук (17.05/3/-1), Кузнецов (19.21/3/0), Овечкин (21.29/3/0), Орлов (27.53/2/0).

3 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

4 августа, вторник

«Вегас» — «Даллас» — 5:3 (1:0, 0:3, 4:0)

Голы: Стивенсон — 1 (Карлссон, Стоун), 1:04 — 1:0. Павелски — 1 (Янмарк, Хейсканен), 27:50 — 1:1. Олексяк — 1 (Комо, Хейсканен), 28:32 — 1:2. Перри — 1 (бол., Хейсканен, Хинтс), 32:42 — 1:3. Стоун — 1 (Казинс, Уайтклауд), 49:46 — 2:3. Шмидт — 1 (Смит), 51:15 — 3:3. Каррье — 1 (Шмидт, Ривз), 54:47 — 4:3. Карлссон — 1 (п.в., Руа), 59:39 — 5:3.

Вратари: Ленер — Бишоп (58:44 — 59:39).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (7+10+16) — 27 (8+13+6).

Наши: — - Гурьянов (15.00/0/-3), Радулов (14.42/1/0).

4 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

«Питтсбург» — «Монреаль» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Кросби — 2 (Гюнтцель, Шири), 4:25 — 1:0. Зукер — 1 (Шири, Дюмулин), 54:41 — 2:0. Котканиеми — 2 (Лехконен, Питри), 57:50 — 2:1. Гюнтцель — 1 (п.в., Раст), 59:50 — 3:1.

Вратари: Мюррей — Прайс (58:00 — 59:50).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 38 (14+15+9) — 27 (7+6+14).

Наши: Малкин (19.50/7/0) — -.

4 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 1-1

«Эдмонтон» — «Чикаго» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Голы: Макдэвид — 2 (Нерс, Ньюджент-Хопкинс), 0:19 — 1:0. Макдэвид — 3 (Ньюджент-Хопкинс, Бир), 4:05 — 2:0. Кейн — 1 (Дебринкэт, Куккук), 9:06 — 2:1. Эннис — 1, 21:44 — 3:1. Куккук — 1 (Дебринкэт, Дак), 24:22 — 3:2. Мяяття — 1 (Дак, Кейн), 35:13 — 3:3. Макдэвид — 4 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Чейссон), 37:10 — 4:3. Нил — 2, 47:25 — 5:3. Чейссон — 1, 48:05 — 6:3.

Вратари: Коскинен — Кроуфорд.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (17+9+9) — 26 (9+10+7).

4 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 1-1