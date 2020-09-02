Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2 сентября

Матчи второго раунда Кубка Стэнли.

2 сентября, среда

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Бэйли — 3 (бол., Эберле, Барзал), 21:20 — 0:1. Жиру — 1 (Майерс, Кутюрье), 35:45 — 1:1. ван Римсдайк — 1 (Лотон, Конекны), 38:18 — 2:1. Нисканен — 1 (Конекны, Хэйс), 44:32 — 3:1. Нельсон — 6 (Бэйли, Мэйфилд), 55:46 — 3:2. Брассар — 1 (Клаттербак, Сизикас), 57:19 — 3:3. Лотон — 4 (Проворов, Жиру), 72:20 — 4:3.

Вратари: Харт — Варламов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 32 (11+11+6+4) — 32 (4+9+12+7).

Наши: Проворов (29.04/1/+2) — -.

2 сентября. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 2-3.

«Вегас» — «Ванкувер» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Теодор — 5 (Смит, Стоун), 35:12 — 1:0. Бозер — 4 (Миллер, Хьюз), 35:36 — 1:1. Петтерссон — 7 (Бозер, Миллер), 43:19 — 1:2.

Вратари: Ленер (58:08 — 59:43, 59:55) — Демко.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 43 (10+18+15) — 17 (6+4+7).

2 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 3-2.