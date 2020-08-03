Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2 августа

В НХЛ возобновляются матчи после пандемии коронавируса. Сегодня — второй игровой день предварительного раунда, плей-ин Кубка Стэнли. По четыре лучшие команды каждой конференции в то же время играют групповой турнир.

2 августа, воскресенье

«Нэшвилл» — «Аризона» — 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

Голы: Экман-Ларссон (Холл, Степан), 7:59 — 0:1. Дворак (Кессел, Холл), 10:52 — 0:2. Келлер (бол., Дворак, Кессел), 15:42 — 0:3. Форсберг (бол.), 19:57 — 1:3. Грабнер (мен.), 36:25 — 1:4. Эллис (Джохансен, Йоси), 40:30 — 2:4. Форсберг (бол., Йоси, Дюшен), 48:56 — 3:4.

Вратари: Сарос (58:23) — Кюмпер.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 43 (10+13+20) — 37 (14+12+11).

«Бостон» — «Филадельфия» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Раффль — 1 (Санхейм), 25:33 — 0:1. Томпсон — 1 (Раффль, Проворов), 29:31 — 0:2. Вагнер — 1 (Нордстрем, Макэвой), 38:51 — 1:2. Майерс — 1 (Ворачек), 38:59 — 1:3. Лотон — 1 (Хэйс), 44:07 — 1:4.

Вратари: Галак (56:36 — 58:31, 58:44) — Харт.

Штраф: 18 — 20.

Броски: 33 (12+8+13) — 29 (6+11+12).

Наши: — - Проворов (24.51/1/+1).

2 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

3 августа, понедельник

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Перрон — 1 (бол., Шенн, О`Райлли), 16:46 — 0:1. Грэйвс — 1 (Рантанен), 45:33 — 1:1. Кадри — 1 (бол., Ландескуг, Маккиннон), 59:59 — 2:1.

Вратари: Грубауэр — Биннингтон.

3 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

«Торонто» — «Коламбус» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Аткинсон — 1 (Савар), 41:05 — 0:1. Веннберг — 1 (Фолиньо, Аткинсон), 59:41 — 0:2.

Вратари: Андерсен — Корписало.

3 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

«Ванкувер» — «Миннесота» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Фиала (бол., Сперджен, Стаал), 2:50 — 0:1. Сперджен (бол., Стаал), 30:24 — 0:2. Сперджен (п.в., Эрикссон Эк, Койву), 59:13 — 0:3.

Вратари: Маркстрем (57:51 — 59:13) — Стэлок.

Штраф: 27 — 11.

Броски: 28 (14+10+4) — 31 (12+8+11).

3 августа. Эдмонтон. Rogers Place.