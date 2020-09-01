Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 1 сентября

Второй раунд Кубка Стэнли.

1 сентября, вторник

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Палат — 5 (Шаттенкирк, Коулман), 24:21 — 1:0. Пастрняк — 3 (бол., Крейчи, Бержерон), 32:38 — 1:1. Чирелли — 2 (Хедман, Пойнт), 52:03 — 2:1. Крейчи — 4 (Хара, Клифтон), 57:27 — 2:2. Хедман — 5 (Шаттенкирк, Пойнт), 94:10 — 3:2. Вратари: Василевский — Галак. Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (5+8+8+7+7) — 47 (8+15+12+11+1).

Наши: Кучеров (9.09/1/0), Сергачев (29.21/0/0) — -.

1 сентября. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 4-1.

«Колорадо» — «Даллас» — 6:3 (5:0, 1:2, 0:1)

Голы: Белльмар — 2 (О`Коннор, Нието), 4:37 — 1:0. Бураковски — 5 (Рантанен, Макар), 11:51 — 2:0. Маккиннон — 8 (Комфер, Грэйвс), 12:32 — 3:0. Кадри — 8 (Ничушкин, Ландескуг), 13:43 — 4:0. Рантанен — 6 (Жирар, Бураковски), 14:27 — 5:0. Павелски — 8 (Янмарк, Гурьянов), 27:50 — 5:1. Хейсканен — 4 (бол., Гурьянов, Хинтс), 37:31 — 5:2. Бураковски — 6 (Маккиннон), 38:04 — 6:2. Бенн — 5 (бол., Гурьянов, Хейсканен), 54:12 — 6:3.

Вратари: Хатчинсон — Бишоп (Худобин, 13:43, 54:20 — 59:40).

Штраф: 18 — 38. Броски: 41 (23+15+3) — 34 (5+11+18).

Наши: Задоров (27.42/1/+2), Наместников (8.38/1/0), Ничушкин (28.36/3/+1) — Гурьянов (18.11/3/0), Радулов (9.31/4/-3).

1 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 2-3.