Вратарь "Рейнджерс" Георгиев сфолил на буллите Овечкина и принес победу "Вашингтону"

"Вашингтон" в серии буллитов обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Во втором периоде в составе ньюйоркцев отличился россиянин Павел Бучневич.

Серия буллитов завершилась редким эпизодом. Российский капитан столичной команды Александр Овечкин не смог переиграть соотечественника Александра Георгиева. Однако во время исполнения буллита голкипер бросил клюшку. Арбитры не заметили нарушения правил, однако при просмотре видеоповтора зафиксировали фол и засчитали гол Овечкину.

В игре также приняли участие россияне Владислав Наместников ("Рейнджерс"), Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов (оба - "Вашингтон"). Они не отметились очками за результативность, кроме того, Кузнецов не реализовал послематчевый буллит.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Вашингтон" - 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Стром - 11 (Крайдер), 0:45 - 1:0. Хагелин - 3 (Эллер, Орпик), 2:03 - 1:1. Бураковски - 9 (Дауд, Бойд), 10:02 - 1:2. Бучневич - 13 (Хитил, Дианджело), 34:20 - 2:2.

Победный буллит: Овечкин.

Вратари: Георгиев - Холтби.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 24 (11+7+4+2) - 39 (9+20+8+2).

Наши: Бучневич (16.54/2/-1), Наместников (19.47/0/0) - Кузнецов (21.50/2/0), Овечкин (23.35/6/-1), Орлов (22.31/2/-2).

3 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.