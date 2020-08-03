Восьмой за всю историю НХЛ! Благодаря хет-трику Свечников повторил достижение Гретцки
3 августа 2020, 22:10
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников установил рекорд, оформив хет-трик во втором матче квалификационного раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (4:1).
20-летний хоккеист стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить три шайбы в возрасте до 21 года.
Аналогичное достижение принадлежит легендарному канадскому нападающему Уэйну Гретцки.
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