НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Восьмой за всю историю НХЛ! Благодаря хет-трику Свечников повторил достижение Гретцки

3 августа 2020, 22:10
Андрей Свечников. Фото AFP
Андрей Свечников. Фото AFP
Теги:

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников установил рекорд, оформив хет-трик во втором матче квалификационного раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (4:1).

20-летний хоккеист стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить три шайбы в возрасте до 21 года.

Аналогичное достижение принадлежит легендарному канадскому нападающему Уэйну Гретцки.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6436
Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир