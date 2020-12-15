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Во «Флориде» создали специальный департамент по работе с вратарями

09:07
Сергей Бобровский. Фото nhl.com
Сергей Бобровский. Фото nhl.com
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Во «Флориде» создали специальный отдел, который будет отвечать за работу с голкиперами. Возглавил его известный тренер вратарей Франсуа Аллер. Помогать ему будет двукратный победитель Олимпиады в составе сборной Канады Роберто Луонго и еще несколько специалистов.

«Как это поможет Бобровскому? Даже если ты дважды выигрывал «Везину», то тебе не всегда удается быстро адаптироваться к новой схеме в новой команде, — заявил генеральный менеджер «Пантер» Билл Зито. — Может, ему поможет подсказ от такого опытного мастера, как Роберто Луонго? Может, ему поможет работа с тренером, который трижды выигрывал Кубок Стэнли? Профессиональная помощь никогда не помешает».

Перед началом прошлого сезона Бобровский подписал с «Флоридой» контракт на 8 лет и 80 миллионов долларов. В регулярном чемпионате он провел 50 матчей, в которых отражал 90 процентов бросков и показал один из худших коэффициентов надежности за карьеру — 3,23.

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