Владимир Тарасенко: "Приятно забивать в финале Кубка Стэнли, хотя сегодня нам это не особо помогло"

"Бостон" обыграл "Сент-Луис" (4:2) в стартовом матче финальной серии Кубка Стэнли. Российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко, который стал автором одного из голов, прокомментировал свою шайбу.

– Конечно, приятно забивать в финале Кубка Стэнли, хотя сегодня нам это не особо помогло, – приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Тарасенко. – Надо делать больше, выжимать больше, находить моменты. В какие-то моменты нам надо было играть проще, забрасывать шайбу в зону. Может быть, не всегда забрасывать, но когда мы сегодня это делали и шли в отбор, это давало результат.

Счет в серии: 1-0 в пользу "Бостона". Второй матч состоится 30 мая. Начало в 03.00 по московскому времени.

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