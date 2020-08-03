Владимир Тарасенко: «Чувствую себя несколько непривычно»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко после завершения матча с «Колорадо» (1:2) рассказал, как чувствует себя после возвращения на лед. Россиянин пропустил длительный срок из-за травмы плеча.

— Чувствую себя несколько непривычно, — цитирует Тарасенко сайт НХЛ. — Все-таки длительный перерыв сказывается. Однако в целом я в порядке и надеюсь, так будет и в дальнейшем.

Всем командам сейчас требуется время, чтобы нащупать ритм игры, поэтому удалений в первых матчах должно быть немало. — Нам нужно следить за дисциплиной, это важный фактор успеха в плей-офф... В любом случае легких игр не будет даже в квалификации. У всех уже есть ощущение, что настала пора больших матчей. Это всегда удовольствие для игроков, пусть даже на этот раз на трибунах не будет зрителей.