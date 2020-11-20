Владельцы клубов НХЛ хотят внести изменения в новое коллективное соглашение

НХЛ и Профсоюз игроков все еще рассчитывают, что новый сезон стартует 1 января 2021 года. Однако переговоры осложнились после того, как владельцы клубов потребовали внести изменения в коллективное соглашение, которое было принято всего несколько месяцев назад. Игроки считают, что сейчас уже нельзя менять никакие условия договора, сообщает ESPN.

Изначально стороны договорились о том, что эскроу составляет 20 процентов в сезоне-2020/2021, от 14 до 18 — через год и 10 — на сезон-2022/2023 с последующим понижением в три последних года. Теперь НХЛ требует значительно увеличить уровень эскроу на три заключительных сезона.