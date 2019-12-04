«Виннипег» забрал Ника Шора с драфта отказов

«Виннипег» забрал нападающего Ника Шора с драфта отказов. Ранее форварда выставил на уэйвер «Торонто», сообщает Sportsnet.

27-летний Шор подписал контракт на год с «Кленовыми листьями» прошедшим летом. До этого он выступал в КХЛ за «Металлург».

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ он провел 21 матч и набрал 3 (2+1) очка.

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