«Виннипег» забрал Ника Шора с драфта отказов
4 декабря 2019, 20:28
«Виннипег» забрал нападающего Ника Шора с драфта отказов. Ранее форварда выставил на уэйвер «Торонто», сообщает Sportsnet.
27-летний Шор подписал контракт на год с «Кленовыми листьями» прошедшим летом. До этого он выступал в КХЛ за «Металлург».
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ он провел 21 матч и набрал 3 (2+1) очка.
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