«Виннипег» рассчитывает обменять Бафлина. Защитник не играл в нынешнем сезоне

«Виннипег» рассчитывает обменять защитника Дастина Бафлина в дедлайн, сообщает TSN. Ранее появилась информация, что «Джетс» готовы расторгнуть контракт с 34-летним американцем.

Бафлин был дисквалифицирован клубом за неявку в тренировочный лагерь, после чего без ведома руководства сделал операцию на лодыжке. Сообщалось, что он может завершить карьеру или вернуться на лед только в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Бафлин провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко. Его контракт со средней зарплатой в 7,6 миллиона долларов рассчитан еще на один год.