«Виннипег» на выезде одолел «Оттаву»

«Оттава» на своем льду проиграла «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). Для «Джетс» это третья победа кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Виннипег» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Пол — 8, 11:50 — 1:0. Шайфли — 24 (бол., Коннор, Лайне), 16:35 — 1:1. Шайфли — 25 (бол., Пионк, Лайне), 17:46 — 1:2. Коннор — 30 (Пионк, Копп), 24:52 — 1:3. Элерс — 22 (Уилер, Шайфли), 25:54 — 1:4. Шайфли — 26 (бол., Шоу, Моррисси), 58:27 — 1:5.

Вратари: Хегберг — Броссуа.

Штраф: 49 — 35.

Броски: 30 (11+12+7) — 34 (12+11+11).

Наши: Анисимов (16.34/1/+1), Зайцев (22.46/2/-1) — Куликов (17.04/0/+1).

21 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.