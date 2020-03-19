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Вице-президент НХЛ о Зайцеве и коронавирусе: «Не готовы раскрыть личность заболевшего хоккеиста «Оттавы»

19 марта 2020, 21:40
Никита Зайцев. Фото instagram.com
Никита Зайцев. Фото instagram.com
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Вице-президент НХЛ Билл Дэйли сообщил «СЭ», что лига желает соблюдать конфиденциальность по отношению к заболевшему коронавирусом хоккеисту «Оттавы». Возможно, заболевший — Никита Зайцев.

— Мы не готовы раскрыть личность хоккеиста «Оттавы», который сдал положительный тест на коронавирус, — отметил Дэйли.

Добавим, что политика НХЛ в данном случае проста: все зависит от желания игрока. Если он не хочет, чтобы его имя фигурировало в новостях, лига и клуб будут соблюдать конфиденциальность.

Ранее отец российского защитника «Оттавы» Игорь Зайцев не стал комментировать информацию, что его сын заболел коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 237 910 человек. Умерших — 9 844, выздоровевших — 86 675. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Иран, Италия, Испания, Германия.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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