"Вегас" всухую обыграл "Ванкувер"

"Вегас" обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. По шайбе в этой игре забросили Макс Пачоретти, Райан Карпентер и Рейли Смит.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" - "Ванкувер" - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Пачоретти - 21 (Шмидт, Штястны), 25:42 - 1:0. Карпентер - 5 (Белльмар, Теодор), 28:21 - 2:0. Смит - 13 (Карлссон, Маршессо), 38:54 - 3:0.
Вратари: Флери - Маркстрем.
Штраф: 0 - 4.
Броски: 48 (16+22+10) - 19 (6+8+5).
Наши: - - Голдобин (14.53/1/0).
3 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.
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