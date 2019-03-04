"Вегас" всухую обыграл "Ванкувер"

"Вегас" обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. По шайбе в этой игре забросили Макс Пачоретти, Райан Карпентер и Рейли Смит.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Ванкувер" - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Пачоретти - 21 (Шмидт, Штястны), 25:42 - 1:0. Карпентер - 5 (Белльмар, Теодор), 28:21 - 2:0. Смит - 13 (Карлссон, Маршессо), 38:54 - 3:0.

Вратари: Флери - Маркстрем.

Штраф: 0 - 4.

Броски: 48 (16+22+10) - 19 (6+8+5).

Наши: - - Голдобин (14.53/1/0).

3 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.