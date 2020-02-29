«Вегас» обыграл «Баффало» и продлил победную серию до восьми матчей

«Вегас» одержал победу над «Баффало» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Рыцари» продлили победную серию до восьми матчей кряду, в то время как «Сэйбрз» уступили во второй раз подряд.

В составе «Баффало» дебютную шайбу после обмена забросил форвард Доминик Кахун, также забил форвард Джефф Скиннер. У «Вегаса» отличились Николас Рой и Вильям Карлссон, дубль на счету Рейлли Смита. Свой первый матч за «Голден Найтс» провел голкипер Роберт Ленер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Баффало» — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Голы: Кахун — 11 (М. Юханссон, Веси), 2:16 — 0:1. Руа — 4 (Казинс, Холден), 11:12 — 1:1. Карлссон — 14 (Пачоретти, Стивенсон), 43:06 — 2:1. Смит — 26 (Штястны, Уайтклауд), 45:25 — 3:1. Смит — 27 (п.в., Маршессо), 58:11 — 4:1. Скиннер — 13 (Монтур, Маккейб), 59:48 — 4:2.

Вратари: Ленер — Хаттон (56:53 — 58:11).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 28 (11+6+11) — 34 (9+6+19).

29 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena