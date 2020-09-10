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«Вегас» хочет предложить Ленеру контракт с зарплатой в 5 миллионов за сезон

08:20
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«Вегас» планирует предложить вратарю клуба Робину Ленеру пятилетний контракт, сообщает журналист The Athletic Джесси Грейнджер.

По данным источника, средняя зарплата 29-летнего шведа может составить 5 миллионов долларов за сезон.

Ленер перешел в «Вегас» в феврале из «Чикаго» в результате обмена на Малькольма Суббана и стал первым номером «рыцарей» в плей-офф НХЛ.

Вратарь одержал 9 побед в 13 матчах при 92,5% отраженных бросков, коэффициенте надежности 1.84 и четырех играх на ноль.

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