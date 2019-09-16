В первом предсезонном матче НХЛ «Вегас» принимает «Аризону». Первый период подходит к концу, счет — 2:2. На пятой минуте его открыл российский защитник «койотов» Илья Любушкин, нанесший бросок от синей линии.

В сезоне 2018/19 Илья Любушкин провел за «Аризону» 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (0+4) результативных балла.

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