Василевский возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии The Hockey News

Журнал The Hockey News составил рейтинг лучших вратарей-стартеров перед началом нового сезона Национальной хоккейной лиги. Возглавил этот список голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

В этом рейтинге оказались еще несколько представителей России: Семен Варламов (12-е место, «Айлендерс»), Сергей Бобровский (17-е, «Флорида»), Игорь Шестеркин (20-е, «Рейнджерс»), Илья Самсонов (21-е, «Вашингтон»).

В тройку лучших попали также голкипер «Монреаля» Кэри Прайс и вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк.