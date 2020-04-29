Василевский рассказал, как вратарям тренироваться в домашних условиях

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский признался, что на самоизоляции старается каждый день тренироваться. По его мнению, для вратарей главное — растяжка.

— Главное для голкипера — растяжка, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Василевского. — Это большая часть моей игры. И сейчас, когда нет тренировок с командой и матчей, я каждый день стараюсь заниматься. Даже если на пару дней забросишь, тяжело потом идет. Мышцы не такие эластичные. Поэтому тянусь дома при первой же возможности.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 28 на 29 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 124 308 человек. Умерших — 216 652, выздоровевших — 947 209.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

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