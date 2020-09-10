Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча финальной серии Восточной конференции против «Айлендерс» (2:1).

Российский голкипер отразил 27 бросков. Второй звездой стал форвард Никита Кучеров, забросивший победную шайбу. Защитник Виктор Хедман, забросивший первую шайбу «Тампы», признан третьей звездой.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0. Следующий матч пройдет 12 сентября и начнется в 3:00 мск.