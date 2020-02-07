Василевский — первая звезда матча с «Питтсбургом»
07:50
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:2). Он отразил 29 бросков по своим воротам и отметился голевой передачей.
Второй звездой стал автор победной шайбы Энтони Чирелли, а замкнул тройку лучших Виктор Хедман, сделавший три голевые передачи.
Your #PITvsTBL 3 Stars! ??? pic.twitter.com/Q6vMQcrVEJ— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 7, 2020
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