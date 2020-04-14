Василевский ответил на вопросы НХЛ: Бродер, сосиски из России и американский футбол
Российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский принял участие в блиц-опросе от пресс-службы НХЛ, где необходимо выбрать одно из двух.
— Instagram или Twitter? Instagram, потому что он у меня есть, а Twitter нет, — сказал Василевский.
— Жаворонок или сова? Наверное, жаворонок. Люблю рано вставать.
— Рэп или рок? Рок, это легкий был вопрос.
— Кофе/чай? И то, и то, но, наверное, больше кофе.
— Бургеры или паста? Паста, люблю ее. Ем перед игрой.
— Лемье или Гретцки? Бродер.
— Яичница или хлопья? Яичница, в хлопьях слишком много сахара.
— Бекон или сосиски? Сосика Рублевская, то только там. В России мне они нравятся, здесь не заходят.
— Суп или салат? Пусть будет суп, борщ.
— Блинчики или вафли? Блинчики очень люблю со всякими начинками.
— Спорткар или внедорожник? Россия — внедорожник, Флорида — спорткар.
— Американский или европейский футбол? Пусть будет американский.