Василевский ответил на вопросы НХЛ: Бродер, сосиски из России и американский футбол

Российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский принял участие в блиц-опросе от пресс-службы НХЛ, где необходимо выбрать одно из двух.

— Instagram или Twitter? Instagram, потому что он у меня есть, а Twitter нет, — сказал Василевский.

— Жаворонок или сова? Наверное, жаворонок. Люблю рано вставать.

— Рэп или рок? Рок, это легкий был вопрос.

— Кофе/чай? И то, и то, но, наверное, больше кофе.

— Бургеры или паста? Паста, люблю ее. Ем перед игрой.

— Лемье или Гретцки? Бродер.

— Яичница или хлопья? Яичница, в хлопьях слишком много сахара.

— Бекон или сосиски? Сосика Рублевская, то только там. В России мне они нравятся, здесь не заходят.

— Суп или салат? Пусть будет суп, борщ.

— Блинчики или вафли? Блинчики очень люблю со всякими начинками.

— Спорткар или внедорожник? Россия — внедорожник, Флорида — спорткар.

— Американский или европейский футбол? Пусть будет американский.