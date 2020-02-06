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Василевский может побить рекорд Хабибулина

6 февраля 2020, 22:31
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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский может установить новый рекорд клуба. Россиянин помогает команде набрать очки на протяжении последних 16 матчей — у него 14 побед и 2 поражения в дополнительное время, сообщает официальный сайт НХЛ.

По этому показателю он сравнялся с бывшим голкипером «Тампы» Николаем Хабибулиным, который в 2003 году также набирал очки вместе с командой на протяжении 16 матчей.

В ближайшей встрече «Лайтнинг» сыграют против «Питтсбурга».

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