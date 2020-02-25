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Вашингтон — Виннипег: первый матч Ковальчука в составе «Кэпиталлз». Смотреть видеотрансляцию

25 февраля 2020, 19:35
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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В ночь с 25 на 26 февраля «Вашингтон» сыграет с «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоится в 3.00 по московскому времени. Этот матч станет первым для российского игрока Ильи Ковальчука как хоккеиста «Вашингтона».

Также интересно будет наблюдать за другим игроком «Кэпиталз» Александром Овечкиным, который недавно забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.

Видеотрансляцию матча «Вашингтон» — «Виннипег» вы можете посмотреть здесь

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