В ночь с 25 на 26 февраля «Вашингтон» сыграет с «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоится в 3.00 по московскому времени. Этот матч станет первым для российского игрока Ильи Ковальчука как хоккеиста «Вашингтона».

Также интересно будет наблюдать за другим игроком «Кэпиталз» Александром Овечкиным, который недавно забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.

Видеотрансляцию матча «Вашингтон» — «Виннипег» вы можете посмотреть здесь