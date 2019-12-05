«Вашингтон» в гостях обыграл «Лос-Анджелес»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:1. Дубль оформил Джон Карлсон.

Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали. Вратарь Илья Самсонов отразил 22 броска из 23.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Карлсон — 10, 4:36 — 0:1. Карлсон — 11 (Оши, Эллер), 13:27 — 0:2. Лизотт — 3, 43:20 — 1:2. Уилсон — 11 (п.в.), 58:41 — 1:3.

Вратари: Куик (57:56 — 58:41) — Самсонов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (8+10+5) — 22 (8+4+10).

Наши: Прохоркин (15.02/0/0) — Кузнецов (18.13/0/0), Овечкин (20.04/2/0), Орлов (22.38/1/0).

5 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.