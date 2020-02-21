«Вашингтон» уступил «Монреалю», Овечкину остался один гол до 700-го

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). «Канадиенс» прервали пятиматчевую серию поражений, а «Кэпиталз» потерпели третье поражение кряду.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом. Теперь на его счету 699 заброшенных шайб в североамериканской лиге. Евгений Кузнецов в этой встрече сделал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Овечкин — 41 (Бэкстрем), 7:29 — 1:0. Уэбер — 14 (Дано), 17:43 — 1:1. Эллер — 15 (Хагелин, Паник), 37:03 — 2:1. Галлахер — 20 (Кулак), 38:37 — 2:2. Чиаро — 8 (Татар), 40:30 — 2:3. Уилсон — 18 (Кузнецов, Бэкстрем), 59:39 — 3:3. Чиаро — 9 (Доми, Питри), 60:58 — 3:4.

Вратари: Холтби (58:12 — 59:39) — Прайс.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 32 (9+12+11+0) — 32 (7+17+7+1).

Наши: Кузнецов (18.28/1/0), Овечкин (22.31/6/0), Орлов (23.33/0/-1) — Ковальчук (16.48/3/+1).

21 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.