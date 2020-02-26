«Вашингтон» устроил специальную церемонию в честь Овечкина

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» победил «Виннипег» в серии буллитов со счетом 4:3. Перед этой встречей «Кэпиталз» устроили специальную церемонию и поздравили российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с 700-м голом в НХЛ.

В матче с «Виннипегом» Овечкин забил гол и реализовал послематчевый буллит. В нынешнем сезоне НХЛ капитан «Столичных» провел 62 матча, забив 43 гола и сделав 17 результативных передач.