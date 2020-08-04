«Вашингтон» проиграл «Тампе», несмотря на гол Кузнецова

«Тампа-Бэй» обыграла «Вашингтон» в матче групповой стадии плей-офф НХЛ (3:2 Б). Победитель определился в серии буллитов. Автором победного буллита стал россиянин Никита Кучеров, который также открыл счет в игре.

В состав «Кэпиталз» голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов, которому ассистировал соотечественник Дмитрий Орлов.

НХЛ

Восток. Посев 1/4 финала

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кучеров — 1 (Пойнт), 12:53 — 1:0. Стивенс — 1 (Макдона, Марун), 27:48 — 2:0. Паник — 1 (Гудас, Эллер), 37:24 — 2:1. Кузнецов — 1 (бол., Орлов, Бэкстрем), 39:32 — 2:2.

Победный буллит: Кучеров.

Вратари: Василевский — Холтби.

Штраф: 19 — 11.

Броски: 28 (9+8+8+3) — 33 (7+12+11+3).

Наши: Кучеров (18.27/2/+1), Сергачев (21.10/3/+1) — Ковальчук (17.05/3/-1), Кузнецов (19.21/3/0), Овечкин (21.29/3/0), Орлов (27.53/2/0).

3 августа. Торонто. Scotiabank Arena.