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«Вашингтон» проиграл «Филадельфии». Россияне очков не набрали

01:38
7 августа. «Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:1. Александр Овечкин.
7 августа. «Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:1. Александр Овечкин.
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«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» в матче группового раунда плей-офф НХЛ (3:1). По 3 очка набрали Кевин Хэйс (0+3) и Скотт Лотон (2+1).

Российские хоккеисты обеих команд результативными действиями не отметились.

НХЛ

Плей-офф

Восток. Групповой раунд

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Лотон — 2 (Конекны, Хэйс), 13:03 — 1:0. Санхейм — 1 (Хэйс, Лотон), 31:30 — 2:0. Лотон — 3 (Хэйс, Конекны), 48:37 — 3:0. Бойд — 1 (Хагелин, Гудас), 48:49 — 3:1.

Вратари: Эллиотт — Холтби (57:27).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 21 (8+5+8) — 17 (6+7+4).

Наши: Проворов (27.26/0/+1) — Ковальчук (15.13/0/+1), Кузнецов (13.00/1/-2), Овечкин (20.26/2/-1), Орлов (28.17/2/-2).

6 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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