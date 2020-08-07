«Вашингтон» проиграл «Филадельфии». Россияне очков не набрали
«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» в матче группового раунда плей-офф НХЛ (3:1). По 3 очка набрали Кевин Хэйс (0+3) и Скотт Лотон (2+1).
Российские хоккеисты обеих команд результативными действиями не отметились.
НХЛ
Плей-офф
Восток. Групповой раунд
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Лотон — 2 (Конекны, Хэйс), 13:03 — 1:0. Санхейм — 1 (Хэйс, Лотон), 31:30 — 2:0. Лотон — 3 (Хэйс, Конекны), 48:37 — 3:0. Бойд — 1 (Хагелин, Гудас), 48:49 — 3:1.
Вратари: Эллиотт — Холтби (57:27).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 21 (8+5+8) — 17 (6+7+4).
Наши: Проворов (27.26/0/+1) — Ковальчук (15.13/0/+1), Кузнецов (13.00/1/-2), Овечкин (20.26/2/-1), Орлов (28.17/2/-2).
6 августа. Торонто. Scotiabank Arena.
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