«Вашингтон» пригласил в тренировочный лагерь бывшего вратаря молодежной сборной Канады Зака Фукале, сообщает TSN.

25-летний Фукале был выбран на драфте-2013 «Монреалем» под общим 36-м номером. Но некогда перспективный голкипер так пока и не дебютировал в НХЛ. В прошлом сезоне он выступал в АХЛ и Лиге Восточного побережья.

Напомним, что «Вашингтон» также заключил просмотровый контракт с 39-летним бывшим голкипером «Оттавы» Крэйгом Андерсоном.