«Вашингтон» обыграл «Виннипег», Овечкин забросил 701-ю шайбу в карьере

«Вашингтон» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б). Для «Джетс» это поражение стало третьим подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 701-й в карьере. Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, а Дмитрий Орлов — двумя.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Виннипег» — 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Овечкин — 43 (Кузнецов, Орлов), 1:55 — 1:0. Врана — 25 (Оши, Орлов), 10:07 — 2:0. Хэтэуэй — 7 (Дауд, Паник), 33:25 — 3:0. Элерс — 23 (Икин), 38:33 — 3:1. Коннор — 31, 48:39 — 3:2. Шайфли — 27 (Элерс), 56:46 — 3:3.

Победный буллит: Овечкин.

Вратари: Холтби — Броссуа.

Штраф: 11 — 7.

Броски: 37 (10+12+11+4) — 33 (6+17+7+3).

Наши: Ковальчук (14.39/3/-2), Кузнецов (20.04/4/0), Овечкин (19.53/4/+1), Орлов (24.14/0/+1) — Куликов (22.09/1/+1).

26 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.