«Вашингтон» обыграл «Торонто», Кузнецов отметился голом, Самсонов сделал 29 сэйвов

«Вашингтон» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голом, а Александр Овечкин — голевой передачей.

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Торонто» — 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Голы: Капанен — 1 (мен., Т. Мур), 4:37 — 0:1. Михеев — 3 (Капанен, Холл), 10:58 — 0:2. Врана — 3 (Карлсон, Хэтэуэй), 18:59 — 1:2. Кузнецов — 3 (Карлсон, Хагелин), 25:07 — 2:2. Бэкстрем — 2 (Оши, Дженсен), 25:18 — 3:2. Карлсон — 3 (бол., Овечкин, Бэкстрем), 26:25 — 4:2. Таварес — 3 (Маззин, Капанен), 57:27 — 4:3.

Вратари: Самсонов — Хатчинсон (57:13 — 57:27, 57:55).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 32 (12+12+8) — 32 (11+8+13).

Наши: Кузнецов (15.37/3/+1), Овечкин (21.41/2/-1), Орлов (25.29/0/-1) — Михеев (13.00/5/0).

17 октября. Вашингтон. Capital One Arena.

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