«Вашингтон» без россиян обыграл «Чикаго», «Айлендерс» с Варламовым победил «Филадельфию»

«Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ в овертайме обыграл «Чикаго» — 4:3. Россияне не принимали участия в этой встрече. 3 (1+2) очка набрал белорусский форвард Алексей Протас.

В параллельной встрече «Айлендерс» победил «Филадельфию» — 3:1. Семен Варламов, Михаил Воробьев, Герман Рубцов и Егор Замула приняли участие в матче.

НХЛ. Контрольные матчи

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — 4:3 ОТ (0:1, 3:2, 0:0, 1:0)

Голы: Саарела — 1 (Густафссон, Нюландер), 7:20 — 0:1. Риат — 1 (Макмайкл, Левингтон), 22:06 — 1:1. Нюландер — 1 (Боквист, Кемпф), 24:09 — 1:2. Бойд — 1 (бол., Протас, Дьос), 27:06 — 2:2. Протас — 1 (Маленстин, Снивли), 28:38 — 3:2. Боквист — 1 (Сикура, Хаймор), 32:46 — 3:3. Уилсон — 1 (Протас, Копли), 62:35 — 4:3.

Вратари: Копли — Делиа.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (6+13+9+1) — 30 (11+8+9+2).

Наши: — - -.

17 сентября. Вашингтон. Capital One Arena.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Хикки — 1 (Хаттон, Денис), 2:03 — 0:1. ван Римсдайк — 1 (Ворачек, Хэйс), 24:27 — 1:1. Сбиса — 1, 42:24 — 1:2. Браун — 1 (п.в., Бардро), 59:09 — 1:3.

Вратари: Эллиотт (Лион, 30:13, 58:03 — 59:09) — Варламов (Гибсон, 30:13).

Штраф: 15 — 13.

Броски: 26 (6+12+8) — 16 (6+6+4).

Наши: Воробьев (25.08/3/-2), Рубцов (6.01/1/0) — -.

17 сентября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

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