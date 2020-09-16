Варламов рассказал, почему решил прокатиться по льду на животе после победы над «Тампой»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал свое эмоциональное празднование победы над «Тампой» (2:1, 2ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции.

После победной шайбы Джордана Эберле россиянин прокатился по льду на животе, доехав до праздновавших партнеров по команде. Варламов был признан первой звездой матча. Вратарь отразил 36 бросков.

— Я прыгнул, потому что до этого очень волновался за нас, — приводит пресс-служба НХЛ слова Варламова. — В этой игре на кону стоял наш сезон. Когда мы забили победный гол, было просто много эмоций. Я был счастлив за ребят, за всех нас.

Счет в серии — 3-2 в пользу «Тампы». Шестой матч серии состоится в пятницу, 18 сентября, начало — в 03.00 (мск).