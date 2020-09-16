Варламов признан первой звездой матча с «Тампой»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал первой звездой матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Тампы» (2:1ОТ).

Российский голкипер отразил 36 бросков в створ ворот. Второй звездой признан форвард «Айлендерс» Джордан Эберле, забросивший победную шайбу в матче. Третьей звездой стал защитник «Тампы» Виктор Хедман.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 18 сентября и начнется в 3:00 мск.