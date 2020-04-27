Варламов невероятный. Он отменил празднование Кросби одним движением

27 апреля свой день рождения отмечает вратарь «Айлендерс» Семен Варламов. Ему исполнилось 32 года.

Российский голкипер начал профессиональную карьеру в ярославском «Локомотиве». В 2006 году Варламов на драфте НХЛ был выбран в первом раунде под общим 23-м номером «Вашингтоном» и присоединился к «Кэпиталз» в 2008-м. С 2011-го по 2019 год вратарь выступал за «Колорадо», а летом 2019-го присоединился к «Айлендерс».

В составе сборной России Варламов стал чемпионом мира-2012, а также серебряным призером-2010.

2 мая 2009 года голкипер совершил один из самых невероятных сэйвов. В матче Кубка Стэнли за «Вашингтон» он клюшкой остановил шайбу на ленточке после броска лидера «Питтсбурга» Сидни Кросби. Форвард после момента поднял руки и собирался праздновать, но взятия ворот не было.